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الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17

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الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 17 فردا كحصيلة نهائية في حادث الحريق، الذي نشب صباح اليوم الخميس، بمخزن للبويات ومواد بترولية قابلة للاشتعال في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية. 

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي، إنه تم نقل 4 من المصابين من رجال الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة يعانون جميعا من حروق أقل من 20% بأماكن متفرقة بالجسد، فيما تم إسعاف 13 مواطنا بموقع الحادث كانوا يعانوا من اختناقات، لافتا إلى وجود 10 سيارات إسعاف مجهزة بموقع الحادث.

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يذكر أن وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم إصابة 5 أفراد إثر هذا الحريق، كما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات، كما تم رفع درجة الاستعداد بوحدتي حروق مستشفيي (رأس التين وأبو قير)، اللذين يضمان 40 سريرا للحروق لاستيعاب أي مصابين.

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التحرير

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