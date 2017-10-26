أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية

Google+ Print
حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة، خاصة المستشفيات والمرافق، للتعامل مع تبعات الحريق الذى شب بمصنع بويات العجمي.

تنزيل (10)

شاهد أيضا

وقال سلطان: إنه تم الدفع بـ ١٠ سيارات إسعاف لمكان الحادث، والسيطرة على الحريق عن طريق ٨ سيارات إطفاء من الحماية المدنية، و٣ سيارات من المنطقة الشمالية العسكرية، و٨ سيارات من الشركات المجاورة، علاوة على ٥ سيارات من حي العجمي، موضحا في تصريحات صحفية، أن جميع أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية تم تحريكها لموقع الحادث فور وقوعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»