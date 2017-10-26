حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية

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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة، خاصة المستشفيات والمرافق، للتعامل مع تبعات الحريق الذى شب بمصنع بويات العجمي.
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وقال سلطان: إنه تم الدفع بـ ١٠ سيارات إسعاف لمكان الحادث، والسيطرة على الحريق عن طريق ٨ سيارات إطفاء من الحماية المدنية، و٣ سيارات من المنطقة الشمالية العسكرية، و٨ سيارات من الشركات المجاورة، علاوة على ٥ سيارات من حي العجمي، موضحا في تصريحات صحفية، أن جميع أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية تم تحريكها لموقع الحادث فور وقوعه.