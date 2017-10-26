إخلاء مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع كيماويات

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قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم إخلاء مستشفى العجمي العام؛ بسبب الحريق الذي اندلع بمصنع ومخزن للبويات، اليوم الخميس.

وأضاف "حجازي"، أنه تم التنيبه على مرضى الغسيل الكلوى - عددهم 34 مريضًا- بالحضور غدا الجمعة؛ ليتم عمل جلسات الغسيل على فترتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم الدفع بعددٍ من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل اثنين من رجال الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة، وإسعاف ثلاثة أشخاص بموقع الحادث.

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وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وجه برفع حالة الطوارئ بمستشفيي رأس التين وأبو قير.