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البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب

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البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب

التحرير

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اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، ليربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ويغلق عند مستوى 770 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيحي إكس 30 بنسبة 0.39%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13955 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 774 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.23% ليغلق عند 1740 نقطة.

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وسجلت قيم التداولات 1.312 مليار جنيه، بعد التداول على 444 مليون سهم من خلال 35 ألف صفقة منفذة، وتم التداول على 192 ورقة، ارتفع 109 سهم، وانخفض 63 سهم، و لم تتغير 18 سهم .

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التحرير

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