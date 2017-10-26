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من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان

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من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان

التحرير

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يتوجه صباح غد، الجمعة، ولمدة ستة أيام وفد برلماني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد سلسلة من اللقاءات بالكونجرس الأمريكي بغرفتيه، حيث يلتقي الوفد مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، «بول رايان»، ورؤساء لجان «الخارجية» و«الاستخبارات» و«الموازنة»، وزعماء الأغلبية والأقلية بمجلس النواب.

يترأس الوفد دكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته، المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، والنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنواب ماريان عازر، وكريم درويش، ومحمد السلاب وعمرو صدقي.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لخلق قنوات تواصل ما بين البرلمان المصري والمصريين بالخارج والوقوف على أهم التحديات والرؤى الخاصة بهم، وفقا لبيان صادر عن النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، اليوم، الخميس.

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كما يتضمن لقاءات مع غرفة التجارة الأمريكية، ويتناول الوفد مناقشة التطور الاقتصادي في مصر في ظل البرامج الاقتصادية التي تم إقرارها العام الماضي، وفرص الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد.

ويلتقي الوفد مع مسئولي معهد الشرق الأوسط، وهو من أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن اللقاء مناقشة الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، واستعراض ما تم من إنجاز خلال السنوات الأربع الماضية.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الزيارة الأولى لرئيس البرلمان المصري للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا للكونجرس الأمريكي منذ عام 2008، وتأتي هذه الزيارة كثاني زيارة لبرلمانيين مصريين عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونجرس في يونيو الماضي.

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