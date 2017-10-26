نائب: مفيش تعذيب في مصر.. ومش عارف زعلانين من المحاكم العسكرية ليه؟

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قال النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه «لا وجود للتعذيب بالسجون، من واقع زيارات اللجنة الأخيرة للسجون والأقسام الشرطية المختلفة»، مضيفا: «مفيش تعذيب وأشهد بذلك».

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بشأن انتقادات وجهها التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، أنه «لا فرق بين المحاكم المدنية والعسكرية، وهناك انضباط في الأخيرة وشغل عالي، ومن يخشى منها فقط الحرامي أو الإرهابي»، وقال: «مش عارف زعلانيين ليه من المحاكم العسكرية».

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وبخصوص ما ورد حول فشل الدولة في «المسكنات الاقتصادية والاجتماعية»، قال: «نعم الدولة فشلت في سياسة المسكنات، لأنها من الأساس لا تتبع هذا الأسلوب، بل هناك إصلاحات جذرية تحدث على أرض الواقع وسيجني ثمارها الأجيال القادمة».

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتمعت اليوم، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وللتعقيب على الملاحظة الواردة بشأن تلقي «المجلس القومي لشكاوى حول وجود تعذيب في أماكن الاحتجاز».