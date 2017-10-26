أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إخلاء العقارات المتضررة من حريق مصنع كيماويات العجمي

Google+ Print
إخلاء العقارات المتضررة من حريق مصنع كيماويات العجمي إخلاء العقارات المتضررة من حريق مصنع كيماويات العجمي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات بالعجمي، والبالغ عددها نحو 6 منازل، انتقلت إليهم النيران.

ووجه المحافظ بسرعة تجهيز أماكن إيواء لنحو ٣٣ أسرة، مشددا على مسئولي مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية الكاملة للأسر المتضررة.

شاهد أيضا

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخلاء المدرسة المقابلة للعقارات المتضررة، لاستضافة أسر تلك العقارات، مشددا على تجهيزها بكافة الاحتياجات لحين الوقوف على إجمالي خسائر الحادث.

كان حريق وقع بمصنع كيماويات بالعجمي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم فردين من الحماية المدنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»