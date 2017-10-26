إخلاء العقارات المتضررة من حريق مصنع كيماويات العجمي

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أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات بالعجمي، والبالغ عددها نحو 6 منازل، انتقلت إليهم النيران.

ووجه المحافظ بسرعة تجهيز أماكن إيواء لنحو ٣٣ أسرة، مشددا على مسئولي مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة، بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية الكاملة للأسر المتضررة.

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وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخلاء المدرسة المقابلة للعقارات المتضررة، لاستضافة أسر تلك العقارات، مشددا على تجهيزها بكافة الاحتياجات لحين الوقوف على إجمالي خسائر الحادث.

كان حريق وقع بمصنع كيماويات بالعجمي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم فردين من الحماية المدنية.