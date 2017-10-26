وكيل «حقوق الإنسان بالبرلمان»: الإصلاحات الاقتصادية ستجنيها الأجيال القادمة

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قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها أى دولة من دول العالم، لا تظهر نتائجها بين يوم وليلة، ولكن تستفيد منها الأجيال التى تأتى بعد فترات من الإصلاحات الاقتصادية وتفعيلها على أرض الواقع.

وأكد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، اليوم؛ لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الشعب المصرى سيحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «الأجيال القادمة ستحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم فى مصر الآن».

وطالب الغول أى منظمة أو دولة تقوم بعمل تقرير عن مصر وأوضاع السجون بإظهار كل التفاصيل، قائلاً: «الحديث عن معتقلين يكون بالأعداد والأسماء وأيضًا الضحايا بالأسماء».

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وأشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالدور الذي قام به ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تجاه "رويترز" والـ"بى بى سى" بشأن ما نشرتاه عن ضحايا الواحات.

وتابع: «الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا لا تنظر لحقوق الإنسان فى فترات محاربة الإرهاب، قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى والفرنسى به ضوابط شديدة لمكافحة الإرهاب وعدم النظر لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى قانون التظاهر المصري مايجيش واحد على المئة من العقوبات والضوابط فى القانون الأمريكى، وهم قلعة الحريات».