بالأرقام.. «قابيل» يكشف تفاصيل انخفاض عجز الميزان التجاري خلال 9 أشهر

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أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال الـ 9 شهور الماضية (يناير- سبتمبر) مسجلة 16 مليارًا و490 مليون دولار، مقارنة بـ 14 مليارًا و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2016 بزيادة نسبتها 11%.

وقال الوزير إن تلك الزيادة انعكست إيجابيًا علي الميزان التجاري الذي شهد تحسنًا كبيرًا لينخفض العجز خلال الفترة المذكورة إلي 23 مليارًا و390 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليارًا و860 مليون دولار، بنسبة تحسن بلغت 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الـ 9 شهور الماضية (يناير- سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأشار التقرير إلي أن الواردات المصرية شهدت انخفاضًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت الواردات المصرية إلي 39 مليارا و880 مليون دولار، مقارنة بـ 49 مليارا و740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 20%.

وأوضح قابيل أن هذا التراجع فى الواردات ساهم فى ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما انعكس إيجابًا على إجراء توسعات فى القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن استمرار المؤشرات الإيجابية للتجارة الخارجية لمصر يؤكد نجاح خطة الوزارة فى تعزيز الصادرات، وترشيد الواردات، من خلال مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي التي أضرت كثيرًا بالصناعة الوطنية ووضعتها فى منافسة غير متكافئة مع منتجات متدنية الجودة، وهو الأمر الذي سعت الوزارة لمواجهته خلال العامين الماضيين.

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وعلي المستوي الجغرافي، حدد التقرير أكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية إليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 18% للدول العشر مجتمعة، تصدرتها أسبانيا بنسبة زيادة 66%، ثم كل من البرازيل وتركيا بنسبة 45% لكل منهما ثم روسيا بنسبة 35% وإيطاليا 31% وأمريكا 17% وألمانيا 8% تلتها الإمارات والسعودية وفرنسا.

وفى المقابل تراجعت الورادات المصرية من تلك الدول مجتمعة بنسبة 22%، وكانت أكبر نسبة لتراجع الواردات من السعودية 51% ثم أسبانيا بنسبة 43% ثم تركيا والبرازيل بنسبة 30% ثم ألمانيا بنسبة 24% ثم فرنسا 18% وإيطاليا 16% والولايات المتحدة 10% ثم روسيا بنسبة 7%.

ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة فى الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 40%، ثم الملابس الجاهزة بنسبة 12%، ثم مواد البناء بنسبة 8%، والغزل والمنسوجات 6%، ثم الهندسية والغذائية 5% لكل منهما، و3.6% للحاصلات الزراعية، وأخيرًا المفروشات 3.5%.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى تراجع ملموس فى الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث رصد التقرير أكثر 10 قطاعات شهدت تراجعًا تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 51%، ثم الكتب والمصنفات 41%، ثم المنتجات الجلدية 37%، فالهندسية 30%، والمفروشات 29%، ثم الصناعات الغذائية 27%، ثم الأثاث 25%، ثم الكيماوية والأسمدة 10%، ثم الطبية 6.5%، وأخيرًا الصناعات اليدوية 2.2%.