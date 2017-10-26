حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي
03:36 م الخميس 26 أكتوبر 2017
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر
برشلونة - (د ب أ):
قرر حاكم إقليم كاتالونيا كارليس بوجديمون، إلغاء مؤتمر صحفي اليوم الخميس، كان من المتوقع أن يعلن خلاله الدعوة لانتخابات جديدة في الإقليم الساعي للانفصال عن إسبانيا.
وكانت تكهنات واسعة النطاق قد دارت قبل ذلك حول إعلان بوجديمون استقلال الإقليم بشكل أحادي الجانب في جلسة مكتملة للبرلمان الكتالوني مقررة في وقت لاحق اليوم.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم إنه كان من المقرر أن يدعو بوجديمون إلى انتخابات جديدة في الإقليم خلال المؤتمر الصحفي، وهو ما كان سوف يعد تنازلا في النزاع المتصاعد بين حكومة بوجديمون الإقليمية والحكومة المركزية الإسبانية.
واقترح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم السبت الماضي عقوبات ضد كتالونيا بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني، بما في ذلك تعليق الحكم الذاتي للإقليم وعزل الحكومة الكتالونية.
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