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حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

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مصراوي Masrawy

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

03:36 م الخميس 26 أكتوبر 2017

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر

برشلونة - (د ب أ):

قرر حاكم إقليم كاتالونيا كارليس بوجديمون، إلغاء مؤتمر صحفي اليوم الخميس، كان من المتوقع أن يعلن خلاله الدعوة لانتخابات جديدة في الإقليم الساعي للانفصال عن إسبانيا.

وكانت تكهنات واسعة النطاق قد دارت قبل ذلك حول إعلان بوجديمون استقلال الإقليم بشكل أحادي الجانب في جلسة مكتملة للبرلمان الكتالوني مقررة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم إنه كان من المقرر أن يدعو بوجديمون إلى انتخابات جديدة في الإقليم خلال المؤتمر الصحفي، وهو ما كان سوف يعد تنازلا في النزاع المتصاعد بين حكومة بوجديمون الإقليمية والحكومة المركزية الإسبانية.

واقترح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم السبت الماضي عقوبات ضد كتالونيا بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني، بما في ذلك تعليق الحكم الذاتي للإقليم وعزل الكتالونية.

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مصراوي Masrawy

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