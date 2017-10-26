الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

بروكسل - (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج للصحفيين، اليوم الخميس، إن الخلافات بين الحلف وروسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء.

وأضاف ستولتنبرج "مازال هناك خلافات جوهرية بين حلفاء الناتو وروسيا بشأن قضية أوكرانيا" مشيرا إلى أن رؤية الجانبين بشأن أفغانستان مختلفة أيضا " بصورة كبيرة".

وأوضح ستولتنبرج أن حلفاء الناتو أخبروا نظراءهم الروس أن "حجم مناورات زاباد 2017 ونطاقها الجغرافي فاقا ما أعلنت عنه روسيا في السابق" في إشارة إلى المناورات العسكرية الأخيرة.

وأضاف " حوارنا ليس سهلا، ولكن هذا بالضبط سبب أهميته الشديدة".

يذكر أن روسيا وبيلاروس روسيا البيضاء اجريتا مناورات زاباد 2017 على أرض الأخيرة في الفترة من 14 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتعرضت لانتقادات شديدة من جانب الناتو والغرب بسبب حجم القوات المشاركة فيها الذي تجاوز 100 ألف جندي.

من جانبها قالت روسيا أن عدد المشاركين في هذه المناورات هو 12700 جندي، وهو عدد يقف عند عتبة 13 ألف جندي، الذي اعتبرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حدا لضرورة وجود مراقبين أجانب لأية مناورات.