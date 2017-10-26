بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

على مساحة فدانين ونصف، ووسط 3 مدارس، يقع بيت الزعيم الراحل سعد زغلول، في مسقط رأسه بقرية "إبيانة" التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، الذي ينقسم لمبنيين، الأول عبارة عن "سلاملك" مكون من دور أرضي "بدروم"، ودور علوي واحد، وكل دور منهما يحوي 6 غرف، أما الثاني مبنى الحرملك، فيتكون من 3 أدوار، دورًا أرضيًا، ودورين علويين، وعدد غرف مثل المبنى الأول.

"تحول لمدرسة على مدار 64 عامًا.. وجرى هدم اسطبل الخيول لإقامة مبنى تعليمي عليه"، هكذا كانت كلمات ماهر وهبان سكرتير عام حزب "الوفد"، في مركز مطوبس، وأحد المنشغلين والمهتمين بتراث الزعيم الراحل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

وقال سكرتير عام حزب الوفد بمركز مطوبس، إن بيت الزعيم سعد زغلول، جرى أول ترميم له، عام 1904، عندما أراد "زغلول" استضافة الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي كان قادمًا عن طريق نهر النيل فرع رشيد، وفي عام 1950 اشترته حكومة الوفد، بقرار من الزعيم مصطفى باشا النحاس، من أسرة الزعيم، لتحويله إلى مزار سياحي.

وأشار وهبان، إلى أنه عندما أقيمت ثورة 1952، تغير كل شئ، وفي عام 1953 حولته حكومة الثورة، لمدرسة ابتدائية، ومنذ هذا التاريخ مازال وضع بيت الزعيم سعد زغلول، على هذا الحال، مطالبًا الحكومة المصرية، باسترداده من وزارة التربية والتعليم، وضمه لوزارة الآثار المصرية، وتحويله مزارًا سياحيًا، لكون صاحبه من الزعماء الذين سيطر لهم التاريخ وطنيته الخالدة.

وتواصل "مصراوي"، مع أسرة الزعيم الراحل، فقال أحد أحفاده، ويدعى نجيب زغلول، موظف بالمعاش، إن هذا البيت، تربى ونشأ فيه الزعيم الراحل، فكان ملكًا لوالده الشيخ إبراهيم زغلول، عمدة القرية والناحية المجاورة للقرية، وتجرى فيه صدور قرارات العمودية، في مبنى "السلاملك" علاوة على استقبال الزعيم لكبار الضيوف والباشوات وقتها، وإصدار القرارات المصيرية.

وأضاف خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، أن جده الأكبر الشيخ إبراهيم زغلول، والد الزعيم الراحل، كان متزوجًا من سيدتين الأولى تدعى "فاطمة"، وأنجب منها "عبدالرحمن، ومحمد، وأحمد، والشناوي، وشلبي، وستهم، وفرحانة"، ثم توفيت تلك الزوجة، وتزوج بأخرى وهي والدة الزعيم الراحل، وتدعى "مريم عبده بركات" من أعيان قرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، والمجاورة لقرية إبيانة.

وأوضحت سها محمد حسن زغلول، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية، وإحدى أحفاد الزعيم الراحل، أن مبنى الحرملك المجاور لمبنى السلاملك، كان مخصصًا للسيدات، مؤكدة أن جميع مطالب كل أفراد أسرة زغلول بقرية إبيانة، وضع بيت الزعيم الراحل على خريطة الآثار المصرية، وتحويله لمزار آثري وسياحي.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن بيت الزعيم الراحل سعد زغلول، أصبح خاليًا من أي فصول دراسية في الوقت الحالي، وسوف يجري العمل خلال المرحلة المقبلة وبالتواصل مع مسؤولي الثقافة والآثار، لوضعه ضمن المواقع الأثرية في المحافظة، بما يليق بمكانة وتاريخ الزعيم الراحل، ووفق التقارير التي تلقاها في هذا الشأن، والتي تقتضي بوضعه كموقع أثري هام.