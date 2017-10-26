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بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام"

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مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام"

03:26 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

يوقع الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء المقبل، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ممثلةً في مركز التعليم الإلكتروني المدمج والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجالات " الإضاءة – التصوير – المونتاج – الديكور – الاكسسوار – الاستديو الافتراضي".

وقالت الدكتورة حنان السعيد، مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة عين شمس، إن الجامعة تقيم احتفالية كبرى بهذه المناسبة بقاعة الدكتور علاء فايز بقصر الزعفران إيذانًا بتفعيل الشراكة بين الجانبين.

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