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رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

03:22 م الخميس 26 أكتوبر 2017

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطَّيب والمستشار احمد ابو العزم

كتب - محمود الشوربجي:

زار المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر مشيخة الأزهر، عقب المؤتمر العالمي للفتوى لتصحيح الخطاب الديني، الذي تناول علاج الفتاوى الشاذة في المجتمع.

وتناول الحديث الذي دار بين رئيس المجلس وشيخ الأزهر، ما يخص شئون مجلس الدولة والأزهر الشريف، وسبل التعاون بينهما.

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