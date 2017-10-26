الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين جراء حريق مخزن البويات بمنطقة العجمي إلى 17 شخصًا، كحصيلة نهائية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم نقل 4 من المصابين وهم من رجال الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة، حيث يعانون من حروق أقل من 20% بأماكن متفرقة بالجسد، فيما أسعف 13 مواطنًا بموقع الحادث عانوا من اختناقات، لافتًا إلى وجود 10 سيارات إسعاف مجهزة بموقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وتوفير الأطقم الطبية من مختلف التخصصات.

كما تم رفع درجة الاستعداد بوحدتي حروق مستشفيي رأس التين وأبوقير بصفة خاصة لاستيعاب أي مصابين.