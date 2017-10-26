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مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

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مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

مصراوي Masrawy

مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة

03:12 م الخميس 26 أكتوبر 2017

كتب – محمود رمزى:

كشفت الإعلامية هبة رشوان، المذيعة بالقناة الأولى المصرية، سبب ظهور ورقة نتيجة تحت الـ"سكريبت" في إحدى حلقات برنامجها "امرأة عصرية".

وقالت المذيعة ، فى تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "آدي ورقة السكريبت اللي كانت في ايدي قبل أن يعطيني الضيف الورقة اللي في خلفيتها الأجندة ولم أكن أعلم".

وأضافت: "المخرج أخبرنى بعد دقيقة في السماعة، فوضعتها جانبا وأكملت الحلقة من الدقيقة الثانية، بالسكريبت الخاص بي، عشان اللي كتبوا علي مواقع التواصل الاجتماعي ان ماسبيرو ليس به إمكانيات، فبيكتبوا السكريبت علي ورق اجندة".

وتابعت:" أي منطق يجعل مذيعة بعد 27سنة تظهر بورق أجندة في ايدها، مرة تانية آدي السكريبت اللي ظهرت بيه طول الحلقة بيضاء أهي لكن اللقطة كانت في أول دقيقة فقط".

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مصراوي Masrawy

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