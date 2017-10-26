بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف
03:18 م الخميس 26 أكتوبر 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
القاهرة (مصراوي)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن على وكالات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يستخدمون الإنترنت لغايات متطرفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي "يجب تعزيز أمن الإنترنت في روسيا. علينا محاربة من يستخدمون فضاء المعلومات لنشر أفكار متطرفة".
وتابع "أود أن أؤكد في الوقت نفسه على أنه لا مجال للتحدث عن تقييد دخول المواطنين الملتزمين بالقانون إلى الشبكة العالمية وعن وضع أي حواجز ومرشحات" لتنقية المنشور على الإنترنت.
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