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بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

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مصراوي Masrawy

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

03:18 م الخميس 26 أكتوبر 2017

بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

القاهرة (مصراوي)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن على وكالات إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يستخدمون الإنترنت لغايات متطرفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي "يجب تعزيز أمن الإنترنت في . علينا محاربة من يستخدمون فضاء المعلومات لنشر أفكار متطرفة".

وتابع "أود أن أؤكد في الوقت نفسه على أنه لا مجال للتحدث عن تقييد دخول المواطنين الملتزمين بالقانون إلى الشبكة العالمية وعن وضع أي حواجز ومرشحات" لتنقية المنشور على الإنترنت.

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مصراوي Masrawy

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