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الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

03:16 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد

الجيش الجزائري -ارشيفية

الجزائر - (د ب أ):

اعتقلت مفرزة للجيش الجزائري، إرهابيًا خلال عملية في إطار مكافحة الارهاب بولاية باتنة شرقي الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الخميس، إن الموقوف الذي اعتقل أمس الأربعاء، يعد الثاني الذي يجري اعتقاله منذ الأحد الماضي بولاية باتنة.

من جهة أخرى، دمرت مفرزة أخرى للجيش، مخبأ للإرهابيين يحوي معدات تفجير وألبسة ومفارش وكمية من المواد الغذائية، بولاية البويرة ( 95 كيلومترا شرقي الجزائر).

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