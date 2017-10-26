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تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر

02:58 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تتهم مالكة مشروع اتجوز بجنيه بالنصب

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الخميس، تأجيل 18 دعوى تتهم صاحبة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب على المواطنين، لجلسة 23 نوفمبر المقبل، للمستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر مصطفى رشدي، وضياء الدين.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة حنان عبد الله النشرتي هي المسئولة عن مشروع "اتجوز بجنيه"، والذي يدعو لتوفير تكاليف الزواج للشباب عن طريق اشتراك قدره جنيه واحد يومياً، ويمكن من خلال ذلك الحصول على قرض تصل قيمته لـ50 ألف جنيه، يتم سدادها فى مدة أقصاها 20 سنة دون فوائد، وبعد بدء المشروع وانتظام الشباب في الدفع، وحصول بعض المشتركين بالفعل على القرض بالقيمة المذكورة، توقفت عن الوفاء لباقي المشاركين، وامتنعت عن السداد، فحرروا محاضر ضدها بتهمة بالنصب .

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