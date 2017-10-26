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الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

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مصراوي Masrawy

الملك فيليم ألكسندر ينصب الهولندية الجديدة

02:42 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر

أمستردام - (د ب أ):
تم تنصيب الحكومة الهولندية الجديدة، اليوم الخمس، بعد سبعة شهور من المشاحنات العنيفة لتشكيل حكومة ائتلافية يمين وسط تضم أربعة أحزاب.

وتمثل فترة الـ225 يوما، التي استغرقها تشكيل هذا الائتلاف، أطول فترة لتشكيل حكومة في تاريخ هولندا.

وترأس الملك فيليم ألكسندر 50 عاما مراسم تنصيب 16 عضوا في الحكومة، في قصر نورتاينده في لاهاي للمرة الأولى منذ توليه العرش.

وتم تنصيب مارك روته، 50 عاما، من "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، رئيسا للحكومة لولاية ثالثة على التوالي ، ليستمر في المنصب الذي تولاه منذ عام 2010 .

ويشارك "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، في الحكومة الائتلافية الجديدة، كل من حزب "النداء الديمقراطي المسيحي"، وحزب "الديمقراطيون 66" اليساري الليبرالي ، و"الاتحاد المسيحي" .

ويتمتع الائتلاف الحاكم ،الذي يسيطر على إجمالي 76 مقعدا في مجلس النواب، بأغلبية بفارق مقعد واحد في المجلس الذي يضم 150 نائبا.

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