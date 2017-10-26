أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

02:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

محمد المؤمني

القاهرة- (مصراوي):

أكد محمد المؤمني، وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والناطق باسم ، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم برعاية مصرية، وأعلن عنه في 12 من الشهر الجاري، من شأنه تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وخدمة القضية الفلسطينية العادلة.

وأشار المؤمني، في أحد البرامج الحوارية الأردنية، إن إلى عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى مختلف المستويات برعاية مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن).

وأكد على موقف بلاده التاريخي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة عمون .

وقال المسؤول الأردني إن بلاده تفخر بأنها ما زالت الدولة الوحيدة التي تصر في المنابر العالمية على إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية، والتأكيد على شرعية المطلب الفلسطيني في إقامة دولته ونيله حقوقه الكاملة.

وكان الملك عبد الله قد أكد دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير ووصفه بالإنجاز.

ونقل بيان لحركة حماس عن العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، "ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة".

وشدد الملك عبد الله على "مواصلة الأردن مواقفه بدعم كل الفلسطينيين خاصة أمام التحديات الراهنة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

    أخبار

  • العاهل الأردني يؤكد دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير برعاية

    أخبار

  • : نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية

    أخبار

  • .. حوار الرئيس كاملًا مع قناة فرانس 24

    أخبار

إعلان

e8be9f0551.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300