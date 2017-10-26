وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

القاهرة- (مصراوي):

أكد محمد المؤمني، وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم برعاية مصرية، وأعلن عنه في 12 من الشهر الجاري، من شأنه تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وخدمة القضية الفلسطينية العادلة.

وأشار المؤمني، في أحد البرامج الحوارية الأردنية، إن إلى عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى مختلف المستويات برعاية مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن).

وأكد على موقف بلاده التاريخي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة عمون الإخبارية.

وقال المسؤول الأردني إن بلاده تفخر بأنها ما زالت الدولة الوحيدة التي تصر في المنابر العالمية على إيلاء القضية الفلسطينية الأهمية، والتأكيد على شرعية المطلب الفلسطيني في إقامة دولته ونيله حقوقه الكاملة.

وكان الملك عبد الله قد أكد دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير ووصفه بالإنجاز.

ونقل بيان لحركة حماس عن العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، "ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة الأولوية للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الراهنة".

وشدد الملك عبد الله على "مواصلة الأردن مواقفه بدعم كل الفلسطينيين خاصة أمام التحديات الراهنة".