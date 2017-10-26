هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير

رام الله (أ ش أ)

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إيهاب الغليظ، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج اليوم عن الأسير الطفل الجريح هيثم جرادات (14 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل.

وأوضح محامي الهيئة أن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن الطفل جرادات بعد قضائه (58 يوما) في الاعتقال، قضاها في المستشفى، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل (الدولار 3.5 شيكل ).

وبين المحامي أن هيثم تعرض لإصابة برصاصة في الظهر خرجت من البطن، وقد خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى عند اعتقاله، وقام الأطباء خلالها بقص جزء من أمعائه، حيث كان وضعه الصحي في غاية الخطورة.

وكشفت الهيئة أن الطفل جرادات تعرض لمعاملة قاسية وغير إنسانية خلال تواجده في الاعتقال، حيث أمضى أغلب أيامه مقيدا بيده ورجله ومربوطا بزرد حديدي بسرير المستشفى.

وقالت إنها حرصت على زيارته باستمرار خلال تواجده في المستشفى، "وتم تجنيد كل الجهود والطاقات حتى تمكن محامي الهيئة اليوم من انتزاع قرار الإفراج عنه".

يشار إلى أن الطفل جرادات كان أصيب برصاص جيش الاحتلال قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل قبل شهرين تقريبا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.