أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير

02:39 م الخميس 26 أكتوبر 2017

هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير

أرشيفية

رام الله (أ ش أ)
أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إيهاب الغليظ، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج اليوم عن الأسير الطفل الجريح هيثم جرادات (14 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل.

وأوضح محامي الهيئة أن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن الطفل جرادات بعد قضائه (58 يوما) في الاعتقال، قضاها في المستشفى، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل (الدولار 3.5 شيكل ).

وبين المحامي أن هيثم تعرض لإصابة برصاصة في الظهر خرجت من البطن، وقد خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى عند اعتقاله، وقام الأطباء خلالها بقص جزء من أمعائه، حيث كان وضعه الصحي في غاية الخطورة.

وكشفت الهيئة أن الطفل جرادات تعرض لمعاملة قاسية وغير إنسانية خلال تواجده في الاعتقال، حيث أمضى أغلب أيامه مقيدا بيده ورجله ومربوطا بزرد حديدي بسرير المستشفى.

وقالت إنها حرصت على زيارته باستمرار خلال تواجده في المستشفى، "وتم تجنيد كل الجهود والطاقات حتى تمكن محامي الهيئة اليوم من انتزاع قرار الإفراج عنه".

يشار إلى أن الطفل جرادات كان أصيب برصاص جيش الاحتلال قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل قبل شهرين تقريبا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

هذا المحتوى من

4457ac916d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هيئة الأسرى الفلسطينيين: الأسير هيثم جرادات في وضع صحي خطير

    أخبار

  • أمين عام الأمم المتحدة يلتقي عددًا من عائلات الأسرى الفلسطينيين

    أخبار

  • قطاع غزة: الهروب من الواقع المعاش عبر السينما

    أخبار

  • قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ضد حماس في الضفة

    أخبار

إعلان

9dcc2c00b9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين