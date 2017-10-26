الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني

موسكو (أ ش أ)

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني، مؤكدة أن ذلك يأتي دون رغبة من الحكومة السورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ندعو الشركاء الدوليين للانضمام إلى جهود روسيا للتغلب على الكارثة الإنسانية في سوريا، قبل كل شيء في المناطق التي وقعت لفترة طويلة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، إضافة إلى مناطق خفض التصعيد".

وحول الأزمة اليمنية، أكدت زاخاروفا أن موسكو تطالب بوقف "العنف في اليمن" وجلوس جميع الأطراف إلى طاولة حوار لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وبالنسبة لأزمة ميانمار، فقد نفت زاخاروفا المزاعم حول عزم روسيا منع اعتماد مشروع قرار أممي حول ميانمار.

وقالت زاخاروفا "لقد انتبهنا لقيام عدد من وسائل الإعلام بنشر معلومات غير صحيحة حول قيام روسيا بمنع اتخاذ قرار أممي حول ميانمار أو عزمها القيام بذلك".

وأضافت أن بريطانيا وفرنسا قامتا بطرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونرى أنه يتضمن على عدد من النقاط الإشكالية".

وأوضحت أن موسكو أبلغت الجانبين البريطاني والفرنسي بهذه النقاط مؤكدة أن بلادها مستعدة لإجراء مباحثات بناءة حول الخطوات المقبلة لمجلس الأمن الدولي بشأن ميانمار.