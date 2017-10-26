برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

القاهرة- مصراوي:

قال علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضحا للعالم خلال المؤتمر الصحفي حقيقية ملف حقوق الإنسان في مصر، ووضعا النقاط فوق الحروف أمام الجميع، بأن مصر حريصة على هذا الملف، والشعب المصري لن يقبل أي ممارسات عنيفة أو ديكتاتورية.

وأوضح "والي" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نتيجة لهذا المؤتمر، تكشفت مخططات المنظمات المشبوهة، التي تسئ لسمعة مصر، وتدل على نجاح مصر في مواجهة حربها الشرسة ضد الإرهاب، والتصدي له، وسيرها نحو التنمية بخطى ثابتة.

ووصف عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس بـ"الناجحة"، وتحقيقها مكتسبات عديدة، تضاف إلى سجل الزيارات الخارجية، والجولات المكوكية الناجحة، منذ توليه سدة الحكم.

وأكد "والي"، أن جميع الزيارات الخارجية، حققت نجاحات، ونتائج إيجابية، لصالح الدولة المصرية، والتي من خلالها بدأت في الانفتاح على القارة الأوروبية بقوة، وأعادت توطيد العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم في مختلف المجالات سواء، السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية.

وشدد عضو لجة الإسكان على جذب زيارة السيسي للشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها الآن، وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس .