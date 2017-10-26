أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق

02:59 م الخميس 26 أكتوبر 2017

  • عرض 19 صورة

    7238acd8d8.jpg

  • عرض 19 صورة

    2017_10_26_14_56_51_441.jpg

  • عرض 19 صورة

    a112a4d558.jpg

  • عرض 19 صورة

    4041e6d8d5.jpg

  • عرض 19 صورة

    0ea189d8f7.jpg

  • عرض 19 صورة

    59d3a28f45.jpg

  • عرض 19 صورة

    a40559229e.jpg

  • عرض 19 صورة

    094f00446d.jpg

  • عرض 19 صورة

    7326343c90.jpg

  • عرض 19 صورة

    f9455e61b4.jpg

  • عرض 19 صورة

    b2bb49c74a.jpg

  • عرض 19 صورة

    6a1a1cae14.jpg

  • عرض 19 صورة

    d1144e4402.jpg

  • عرض 19 صورة

    4d03b1be5c.jpg

  • عرض 19 صورة

    b1c124e1dc.jpg

  • عرض 19 صورة

    66fd44ea45.jpg

  • عرض 19 صورة

    1bf6c882b3.jpg

  • عرض 19 صورة

    7826c1ef2b.jpg

  • عرض 19 صورة

    b5cf286a44.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة في البحيرة

الألبوم التالى

بالصور - ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة في البحيرة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدم أهالي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بمشاركة تنفيذيين، ورجال الدين، من مدينة دسوق، واجب العزاء في شهداء حادث صحراء الواحات، لقيادات شرطية بقسم شرطة بندر دسوق.

وأعلن المعزيين تضامنهم، ومساندتهم لرجال الشرطة، خلال الفترة الحالية، وتجديد الثقة في رجال القوات المسلحة، والشرطة، لمواصلة حربهما ضد الإرهاب، حتى دحره، كما أعلنوا عن تجديد ثقتهم في القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، معربين عن خالص تعازيهم في ضحايا هذا الحادث.

وكان في استقبال المعزين اللواء عماد أبو النور، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والعقيد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث القسم، والرائد فتحي أبوريا، نائب مأمور القسم.

وشارك في تقديم واجب العزاء، اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب محمد الشهاوي، والدكتور عمرو دوير، عضوا مجلس النواب، عن دائرة دسوق، والقمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ، والشيخ زويل، مدير عام إدارة أوقاف دسوق قبلي، والشيخ حاتم البري، خطيب المسجد الإبراهيمي، والدكتور جمال الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر، ومصطفى مرعي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وعددا من أهالي مدينة دسوق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مسيرة بسوهاج لدعم الشرطة

    أخبار

  • بالصور.. محافظ أسيوط والقيادات الأمنية تعزي أسرة الشهيد المقدم أحمد

    أخبار

  • إطلاق اسم "الشهيد أحمد شوشة" على أحد ميادين السويس

    أخبار

  • إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس في المنيا

    أخبار

إعلان

6f9cca4041.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"