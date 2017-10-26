بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدم أهالي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بمشاركة تنفيذيين، ورجال الدين، من مدينة دسوق، واجب العزاء في شهداء حادث صحراء الواحات، لقيادات شرطية بقسم شرطة بندر دسوق.

وأعلن المعزيين تضامنهم، ومساندتهم لرجال الشرطة، خلال الفترة الحالية، وتجديد الثقة في رجال القوات المسلحة، والشرطة، لمواصلة حربهما ضد الإرهاب، حتى دحره، كما أعلنوا عن تجديد ثقتهم في القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربين عن خالص تعازيهم في ضحايا هذا الحادث.

وكان في استقبال المعزين اللواء عماد أبو النور، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والعقيد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والمقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث القسم، والرائد فتحي أبوريا، نائب مأمور القسم.

وشارك في تقديم واجب العزاء، اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب محمد الشهاوي، والدكتور عمرو دوير، عضوا مجلس النواب، عن دائرة دسوق، والقمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ، والشيخ زويل، مدير عام إدارة أوقاف دسوق قبلي، والشيخ حاتم البري، خطيب المسجد الإبراهيمي، والدكتور جمال الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر، ومصطفى مرعي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وعددا من أهالي مدينة دسوق.