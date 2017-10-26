حبس أفراد تشكيل عصابي لتهريب البضائع بميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أمرت نيابة مركز دمياط برئاسة رامي علون، بحبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في تهريب الحاويات والبضائع إلى خارج ميناء دمياط، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب القبض على 23 من المتورطين في وقائع عدة بإدارات الحاويات والجمارك فضلًا عن عدد من العمال والموظفين.

يأتي ذلك بعد أن كشفت جهات رقابية عن تهريب حاويات تضم كميات كبيرة من الألعاب النارية للتهرب من الرسوم الجمركية ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها وتبين أنه محظور استيرادها.

وجاءت ضمن مشمول بوليصة لحاوية تبلغ 40 قدمًا وتزن حوالي 27 طنًا وارد الصين ومشمولها طبقًا للمستندات قطع غيار موتوسيكلات، لكن تبين أنها تحتوي على شماريخ وألعاب نارية بلغت 1092 كرتونة ألعاب نارية، وبلغت قيمة الرسوم لصنف الألعاب النارية 4 ملايين و700 ألف جنيه، كما بلغت قيمة الرسوم والتعويضات لصنف الأحذية 322 ألف جنيه.

وكشفت التحريات التي أجراها مسئولو الإدارة العامة للجمارك، عن احتواء حاويتين على كراتين فارغة ووضع سير ملاحي بأرقام مزيفة عليها.