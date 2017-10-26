أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس أفراد تشكيل عصابي لتهريب البضائع بميناء دمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس أفراد تشكيل عصابي لتهريب البضائع بميناء دمياط

02:58 م الخميس 26 أكتوبر 2017

حبس أفراد تشكيل عصابي لتهريب البضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أمرت نيابة مركز دمياط برئاسة رامي علون، بحبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في تهريب الحاويات والبضائع إلى خارج ميناء دمياط، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب القبض على 23 من المتورطين في وقائع عدة بإدارات الحاويات والجمارك فضلًا عن عدد من العمال والموظفين.

يأتي ذلك بعد أن كشفت جهات رقابية عن تهريب حاويات تضم كميات كبيرة من الألعاب النارية للتهرب من الرسوم الجمركية ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها وتبين أنه محظور استيرادها.

وجاءت ضمن مشمول بوليصة لحاوية تبلغ 40 قدمًا وتزن حوالي 27 طنًا وارد الصين ومشمولها طبقًا للمستندات قطع غيار موتوسيكلات، لكن تبين أنها تحتوي على شماريخ وألعاب نارية بلغت 1092 كرتونة ألعاب نارية، وبلغت قيمة الرسوم لصنف الألعاب النارية 4 ملايين و700 ألف جنيه، كما بلغت قيمة الرسوم والتعويضات لصنف الأحذية 322 ألف جنيه.

وكشفت التحريات التي أجراها مسئولو الإدارة العامة للجمارك، عن احتواء حاويتين على كراتين فارغة ووضع سير ملاحي بأرقام مزيفة عليها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عقب واقعة الطبيب المزيف.. ترقب بـ"صحة دمياط" بعد استبعاد وكيل المديرية

    أخبار

  • ارتفاع الأعلاف يهدد الإنتاج الحيواني بالإغلاق في دمياط (صور)

    أخبار

  • ميناء دمياط يصدّر 11 ألف طن يوريا ويستقبل 7 سفن عملاقة

    أخبار

  • رغم الوعود بتطوير الخدمة.. "شرق الدلتا" في دمياط "محلك سر"

    أخبار

إعلان

6d82c39f72.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017