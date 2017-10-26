ربة منزل تتهم شركة توصيل غاز بالتسبب في تصدع منزلها بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اتهمت ربة منزل شركة توصيل الغاز الطبيعي، بالحفر أسفل مسكنها باستخدام بريمة، ما نتج عنه تصدع في حوائط منزلها، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إشارة من "بهية شوقي جيد" 51 عامًا، ربة منزل، وتقيم بناحية العيساوية شرق، دائرة المركز، بتضررها من مسؤولي إحدى شركات توصيل الغاز، والقائمة بأعمال الحفر لتوصيل خط مواسير إلى مصنع تعبئة البوتاجاز بناحية الأحايوة شرق دائرة المركز، لقيامهم بالحفر أسفل مسكنها باستخدام بريمة، ما أدى إلى تصدع بالحوائط وحدوث شروخ بها وبعض التلفيات.

وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للانتقال واتخاذ اللازم، وأخطر مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، بالواقعة، وحُرر المحضر رقم 5111 إداري المركز لسنة 2017.