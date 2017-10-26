القبض على خادمة متهمة بسرقة 121 جرام ذهب في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، بإشراف اللواء خالد الشاذلي، القبض على خادمة، متهمة بسرقة 121 جرام ذهب من سيدة بالمعاش تعمل لديها، بدائرة قسم ثان سوهاج، تم ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إشارة من قسم شرطة ثان سوهاج، من "أماني يوسف محمد بكر" 60 عامًا، بالمعاش، وتقيم أبراج العدالة شارع التحرير، دائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية تقدر

بـ121 جرام ذهب عيار 18 من داخل مسكنها بذات العنوان، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وشُكل فريق بحث بقيادة رئيس قسم المباحث الجنائية، وبالتنسيق وفرع الأمن العام، لكشف غموض الواقعة حيث توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبة الواقعة "عبير. ع. ب" 25 عامًا، تعمل خادمة طرف المجني عليها وتقيم بناحية المحامدة البحرية، بدائرة مركز سوهاج.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة حال تواجدها للعمل بشقة المذكورة واستيلائها على المصوغات من داخل دولاب غرفة نومها، وأضافت بقيامها بالتصرف فيها بالبيع لصاحب محل مصوغات ذهبية بناحية القيسارية، وألقي القبض عليه، وبمواجهته أيد مضمون ما تقدم وأضاف بقيامه بشراء المصوغات نظير 65 ألف جنيه، ونفى علمه بكونها من متحصلات جريمة سرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7407 جنح القسم لسنة 2017.