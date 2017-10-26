أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - ملتقى لتوظيف الشباب بالشركات الزراعية الكبرى في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - ملتقى لتوظيف الشباب بالشركات الزراعية الكبرى في البحيرة

02:34 م الخميس 26 أكتوبر 2017

  • عرض 2 صورة

    a8a9ba06a2.jpg

  • عرض 2 صورة

    512040cfab.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة في البحيرة

الألبوم التالى

بالصور - ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، لقاء موسع مع المتقدمين من الشباب والفتيات للعمل داخل الشركات الاستثمارية الزراعية العاملة بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع أصحاب تلك المزارع ومديرية الزراعة، وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وعرض مسؤول إحدى الشركات آلية العمل داخل الشركة واحتياجاتها من العمالة، ومواعيد العمل ومنتجات الشركة وطاقتها الإنتاجية والمزايا التي تقدمها الشركة للعاملين بها من التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ووسائل المواصلات، والنقل الآمن للعمال، وساعات العمل الإضافية، ورعاية الشركة للعاملين المتميزين، واستثمار وتنمية خبراتهم.

وأشار إلى أن فرص العمل المتاحة داخل الشركة تشمل عمالة للتعبئة والتغليف، والجمع المباشر والتدريب على العمليات الفنية اليدوية، وسيتم اختيار العدد المطلوب للشركة من المتقدمين وتسليمهم العمل اعتبارًا من أول شهر ديسمبر المقبل.

وصرحت المحافظ أنه تم تحديد وحصر وإعداد قاعدة بيانات بعدد وحجم العمالة الثابتة والموسمية وغير المنتظمة التي تحتاجها المزارع والشركات الزراعية على مدار العام، كما تم الإعلان عن المشروع على الموقع الرسمي للمحافظة وتقدم له حتى الآن 635 شابًا وفتاة عن طريق مكتب تشغيل الشباب، بالإضافة إلى 46 سائقًا سيتم اختيار الأعداد المطلوبة منهم وتحديد احتياجات كل شركة على حدة من خلال المقابلات التي ستجرى تباعًا في مقر ديوان عام المحافظة.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب ومتابعة أوضاع العمالة بشكل منتظم داخل الشركات بالإضافة إلى توفير وسائل النقل الحضاري والآمنة التي تحافظ على سلامة وأرواح العمال، وتحد من الطرق العشوائية المتكررة، من خلال توفير الصندوق الاجتماعي للتنمية أتوبيسات نقل مناسبة سيتم طرحها أمام الشباب للتمليك بفائدة 6 % مقطوعة وتسدد على 60 شهرًا، وتخصيصها لنقل العمال من المراكز والقرى المختلفة إلى تلك المزارع وفقًا لخطوط السير التي ستحددها إدارة المرور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرصة عمل لشقيق شهيد "كرم القواديس" وإطلاق اسمه على مدرسة بالبحيرة

    أخبار

  • إحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة لاتهامه ببيع أراضي الدولة

    أخبار

  • محافظ البحيرة: 635 شابًا وفتاة و46 سائقًا تقدموا لمشروع "تشغيل الشباب"

    أخبار

  • نيابة دمنهور تُخلي سبيل شاب متهم بسب محافظ البحيرة في رسالة محمول

    أخبار

إعلان

fd2b0e33d2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير