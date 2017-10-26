بالصور - ملتقى لتوظيف الشباب بالشركات الزراعية الكبرى في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، لقاء موسع مع المتقدمين من الشباب والفتيات للعمل داخل الشركات الاستثمارية الزراعية العاملة بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع أصحاب تلك المزارع ومديرية الزراعة، وفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وعرض مسؤول إحدى الشركات آلية العمل داخل الشركة واحتياجاتها من العمالة، ومواعيد العمل ومنتجات الشركة وطاقتها الإنتاجية والمزايا التي تقدمها الشركة للعاملين بها من التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ووسائل المواصلات، والنقل الآمن للعمال، وساعات العمل الإضافية، ورعاية الشركة للعاملين المتميزين، واستثمار وتنمية خبراتهم.

وأشار إلى أن فرص العمل المتاحة داخل الشركة تشمل عمالة للتعبئة والتغليف، والجمع المباشر والتدريب على العمليات الفنية اليدوية، وسيتم اختيار العدد المطلوب للشركة من المتقدمين وتسليمهم العمل اعتبارًا من أول شهر ديسمبر المقبل.

وصرحت المحافظ أنه تم تحديد وحصر وإعداد قاعدة بيانات بعدد وحجم العمالة الثابتة والموسمية وغير المنتظمة التي تحتاجها المزارع والشركات الزراعية على مدار العام، كما تم الإعلان عن المشروع على الموقع الرسمي للمحافظة وتقدم له حتى الآن 635 شابًا وفتاة عن طريق مكتب تشغيل الشباب، بالإضافة إلى 46 سائقًا سيتم اختيار الأعداد المطلوبة منهم وتحديد احتياجات كل شركة على حدة من خلال المقابلات التي ستجرى تباعًا في مقر ديوان عام المحافظة.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب ومتابعة أوضاع العمالة بشكل منتظم داخل الشركات بالإضافة إلى توفير وسائل النقل الحضاري والآمنة التي تحافظ على سلامة وأرواح العمال، وتحد من حوادث الطرق العشوائية المتكررة، من خلال توفير الصندوق الاجتماعي للتنمية أتوبيسات نقل مناسبة سيتم طرحها أمام الشباب للتمليك بفائدة 6 % مقطوعة وتسدد على 60 شهرًا، وتخصيصها لنقل العمال من المراكز والقرى المختلفة إلى تلك المزارع وفقًا لخطوط السير التي ستحددها إدارة المرور.