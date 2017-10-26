أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

Google+ Print
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - محمد ممدوح

نجحت أجهزة الأمن بأسيوط، اليوم الخميس، في إنهاء خصومة ثأرية بين أولاد عمومة بعائلة سليمان، وذلك بتقديم الكفن.

حضر الجلسة اللواء عصام أبو شقة، مساعد مدير أمن أسيوط، العقيد صلاح مشعل مأمور مركز أسيوط، المهندس نبيل الطيبي رئيس المدينة، العقيد أشرف سعد مفتش المباحث، وقيادات لجنة مصالحة بيت العائلة المصرية.

22854769_1477237482332241_1555208966_n

شاهد أيضا

ووقف الحاضرون دقيقة حداد على شهداء من رجال الجيش والشرطة الأوفياء، بدأت بعدها مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم.   

22811379_1477237242332265_1158404931_n

وقال الدكتور أحمد ماهر، وكيل لجنة المصالحات، إن الأمر استغرق 18 جلسة على مدار شهرين؛ لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، معربًا عن أمله في إنهاء كافات الخلافات الثأرية بين عائلات الصعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة