الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

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كتب - محمد ممدوح

نجحت أجهزة الأمن بأسيوط، اليوم الخميس، في إنهاء خصومة ثأرية بين أولاد عمومة بعائلة سليمان، وذلك بتقديم الكفن.

حضر الجلسة اللواء عصام أبو شقة، مساعد مدير أمن أسيوط، العقيد صلاح مشعل مأمور مركز أسيوط، المهندس نبيل الطيبي رئيس المدينة، العقيد أشرف سعد مفتش المباحث، وقيادات لجنة مصالحة بيت العائلة المصرية.

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ووقف الحاضرون دقيقة حداد على شهداء مصر من رجال الجيش والشرطة الأوفياء، بدأت بعدها مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وقال الدكتور أحمد ماهر، وكيل لجنة المصالحات، إن الأمر استغرق 18 جلسة على مدار شهرين؛ لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، معربًا عن أمله في إنهاء كافات الخلافات الثأرية بين عائلات الصعيد.