محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)

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استقبل عصام البديوي محافظ المنيا، لجنة وزارة الآثار برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار، وذلك لبحث مشاركة الوزارة في الأعمال الخاصة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، وخاصة كنيسة العذراء بجبل الطير، التي تم إدراجها ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر وموافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ومن المنتظر أن يزور الكنيسة الملايين من الأقباط الزائرين من مختلف دول العالم.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسته، لمخاطبة كافة الجهات المعنية بأعمال تطوير منطقة جبل الطير، كما ناقش مع مساعد وزير الآثار إمكانية تطوير المكان ووضع تصور محدد بجدول زمني تقدمه وزارة الآثار، لإظهار المكان في أجمل صورة له، ليس فقط على المستوى المحلي بل أمام العالم أجمع باعتبار أنه سيكون مقصد سياحي عالمي.

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ومن جانبه، أكد مساعد وزير الآثار على ضرورة الاهتمام بخط سير العائلة المقدسة كطراز معماري فريد من نوعه، حيث إنه إلى جانب قدسية المكان فإن الدير يحظى بموقع جغرافي متميز يجعل منه منظر طبيعي خلاب، مقترحا إنشاء مركزا للزوار بالمنطقة لتقديم كافة الخدمات ولنشر التوعية الأثرية.