بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

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العلاقات المصرية الروسية عميقة، والعلاقات العسكرية لها خصوصية منذ نصف قرن، حتى مع تغير أوضاع القوى العالمية وتحالفاتها بقيت القاهرة وموسكو تحتفظان بعلاقة ترتكن إلى تاريخ مضيء وتعاون إيجابي على كل المستويات.

وسط هذه الأجواء أقام مكتب الدفاع المصري بالعاصمة الروسية موسكو احتفالا بالذكرى الرابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ودعا إليه نخبة واسعة من رجال السياسة والمجتمع الروسي وكبار رجال الدولة من وزارات الدفاع والخارجية والتجارة والصناعة الروسية ولجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي والهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري، إلى جانب الدبلوماسيين العرب والأجانب، من الملحقين العسكريين.

بدأ الاحتفال الذي حضره السفير المصري بموسكو السفير محمد البدري وجميع أعضاء السفارة المصرية بموسكو وأعضاء الجالية المصرية، باستقبال دافئ من أعضاء مكتب الدفاع العميد طيار "أ.ح" عمرو صقر، والعقيد رأفت الشرقاوي، والمقدم "أ.ح" محمود أبو الوفا، والرائد محمد حازم، تلاه عزف السلام الوطني للبلدين روسيا ومصر.

وفي كلمة ألقاها ملحق الدفاع العميد طيار "أ.ح" عمرو صقر، أكد على الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة لحفظ الأمن واستقرار البلاد، وكذا مساهمتها الفعالة في التنمية واستمرار تطوير منظومة التسليح بأحدث الأنظمة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

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وأشار في كلمته إلى عمق العلاقات الروسية المصرية وتاريخيتها، حيث قام بتكريم عدد من العسكريين المتقاعدين من جمعية المحاربين القدماء الروسية الذين سبق أن شاركوا في أنشطة مشتركة بين البلدين.

وخلال حفل العشاء عرضت مجموعة من الأفلام المعدة عن القوات المسلحة المصرية وعن المناطق السياحية في مصر، والتي انعكست في تصريحات الحاضرين عن تقديرهم واعتزازهم بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حفظ واستقرار البلاد.