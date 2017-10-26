المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تدرس حالياً طرح مرحلة تكميلية من مشروع سكن مصر، في مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين ضعف الشقق المطروحة للحجز في هاتين المدينتين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه خلال الوقت الراهن يتم دراسة مواقع الأراضي الأكثر إقبالًا في المدينتين من قبل المواطنين حتى يتم بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة في مدينة القاهرة الجديدة، و6 آلاف في مدينة دمياط الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية الطرح الجديدة متوقفة على مواقع الأراضي.

وأكد المصدر، أن المرحلة التكميلية في حالة تم طرحها ستكون لمن لم يسحب مقدم الحجز فقط، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ العدد المحدد للطرح بعد الاستقرار على الأعداد النهائية من قبل لجان المتابعة والتخطيط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة تدرس أيضًا تقليل تنفيذ عدد الوحدات ببعض المدن خاصة في مدينة 6 أكتوبر حيث تقدم 10 آلاف حاجز لـ 15 ألف وحدة، فيما تقدم 39.5 ألف فرد للمنافسة على 18 ألف وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و16.6 ألف فرد لشراء 2000 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و10 آلاف لحجز 15 ألف وحدة فى مدينة 6 أكتوبر و2879 فرداً لحجز 3 آلاف وحدة فى العبور، و685 لحجز 1000 وحدة في بدر، و86 فردًا فقط لحجز 1000 وحدة في المنيا الجديدة.