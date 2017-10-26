أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن " بشرط

02:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وحدات سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تدرس حالياً طرح مرحلة تكميلية من مشروع سكن مصر، في مدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين ضعف الشقق المطروحة للحجز في هاتين المدينتين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه خلال الوقت الراهن يتم دراسة مواقع الأراضي الأكثر إقبالًا في المدينتين من قبل المواطنين حتى يتم بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة في مدينة القاهرة الجديدة، و6 آلاف في مدينة دمياط الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية الطرح الجديدة متوقفة على مواقع الأراضي.

وأكد المصدر، أن المرحلة التكميلية في حالة تم طرحها ستكون لمن لم يسحب مقدم الحجز فقط، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ العدد المحدد للطرح بعد الاستقرار على الأعداد النهائية من قبل لجان المتابعة والتخطيط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة تدرس أيضًا تقليل تنفيذ عدد الوحدات ببعض المدن خاصة في مدينة 6 أكتوبر حيث تقدم 10 آلاف حاجز لـ 15 ألف وحدة، فيما تقدم 39.5 ألف فرد للمنافسة على 18 ألف وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و16.6 ألف فرد لشراء 2000 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و10 آلاف لحجز 15 ألف وحدة فى مدينة 6 أكتوبر و2879 فرداً لحجز 3 آلاف وحدة فى العبور، و685 لحجز 1000 وحدة في بدر، و86 فردًا فقط لحجز 1000 وحدة في المنيا الجديدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الإسكان" تؤجل موعد حجز أراضي الشراكة.. وتعدّل مبلغ جدية الحجز

    أخبار

  • قبل زيارة "".. تنفيذ 40% من وحدات سكن مصر بالعلمين الجديدة (صور)

    أخبار

  • "الإسكان" توضح حقيقية زيادة وحدات "سكن مصر" في القاهرة الجديدة

    أخبار

  • السيسي يفتتح مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة الجديدة

    أخبار

إعلان

41d4a71703.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة