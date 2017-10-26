رئيس عمليات السجون لقاضي "مرسي": عضو حماس أول الهاربين خلال "اقتحام السجون"

كتب - عمرو علي:

قال رئيس قسم العمليات بإدارة مصلحة السجون خلال يناير 2011، في شهادته بقضية "اقتحام السجون" أن أول هارب خلال الأحداث هو سامي شهاب، عضو حركة حماس.

وأضاف في شهادته أنه تم التعامل مع هياج المساجين عن طريق قطع الكهرباء والمياه عن العنبر، وأثناء ذلك بدأ الاقتحام من الخارج عن طريق استخدام "اللوادر"، لافتًا إلى توجهه في 29 يناير 2011 إلى سجن أبو زعبل لوجود أعمال شغب بسجن شديد الحراسة.

وأكد الشاهد أنه أبصر قيام المساجين السياسيين بتكسير محتويات العنبر رقم (1)، وقيامهم بالتعدي بالسبّ على الضباط والأفراد.

جاء ذلك خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.