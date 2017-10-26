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تجديد حبس معاون مباحث المقطم السابق 15 يومًا بتهمة التزوير

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس معاون مباحث المقطم السابق 15 يومًا بتهمة التزوير

02:36 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تجديد حبس معاون مباحث المقطم السابق 15 يومًا بتهمة التزوير

أرشيفية

كتب - محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس "م. س" معاون مباحث قسم شرطة المقطم السابق -نقل لإدارة الطرق، 15 يومًا بتهمة التزوير فى محررات رسمية.
كانت النيابة أمرت فى وقت سابق بعرض المتهم على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأخذ بصمته الصوتية ومضاهاتها بالمحادثات الهاتفية المنسوب صدورها عنه.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم فيه ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالاتجار في الهيروين.

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