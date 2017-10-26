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ضبط 3 بنادق تركية بحوزة عاطل وصاحب مقهى في حلوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 بنادق تركية بحوزة عاطل وصاحب مقهى في حلوان

02:34 م الخميس 26 أكتوبر 2017

ضبط 3 بنادق تركية بحوزة عاطل وصاحب مقهى في حلوان

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، عاطل وصاحب مقهى لحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها أن "عمرو.س" 35 سنة، عاطل، و"خليل م" 57 سنة، صاحب مقهى، يحوزان أسلحة نارية بدون ترخيص متخذان من مسكن المتهم الأول مكاناً لنشاطهما الإجرامي.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخل مسكنه على "3 بندقية خرطوش تركية الصنع عيار 12 مم تحمل أرقام (24453 , 0238 , 11311) " غير مبلغ بسرقتهم "و8 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي أربعة ألاف جنيهاً.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، وأضافا بتحصيلهما على المضبوطات من شخص جاري تحديده وضبطه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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