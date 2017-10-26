أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

Google+ Print
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وضع مجموعة من المطورين في اليابان التابعين لشركة "تويوتا"، تصورًا لإمكانية تقليل معدلات الحوادث بشكل رئيسي في العالم، من خلال طرح نموذج اختباري لسيارة لا تعتمد على المواد المعدنية في صناعتها، وإنما تعتمد بشكل رئيسي على المطاط.

وحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن تلك النسخة تهدف لتكون بداية الموديلات التي تولي أهمية كبيرة لسلامة الركاب والمارة على حد سواء، حيث تم الكشف عنها في معرض طوكيو الدولي للسيارات.

ويقول مطورو السيارة الجديدة إنها تقدم مفهوما جديدا للحماية من الخارج إلى الداخل، لا سيما في ظل زيادة معدلات الحوداث بشكل رئيسي في جميع أنحاء العالم.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300