لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

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وضع مجموعة من المطورين في اليابان التابعين لشركة "تويوتا"، تصورًا لإمكانية تقليل معدلات الحوادث بشكل رئيسي في العالم، من خلال طرح نموذج اختباري لسيارة لا تعتمد على المواد المعدنية في صناعتها، وإنما تعتمد بشكل رئيسي على المطاط.

وحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن تلك النسخة تهدف لتكون بداية الموديلات التي تولي أهمية كبيرة لسلامة الركاب والمارة على حد سواء، حيث تم الكشف عنها في معرض طوكيو الدولي للسيارات.

ويقول مطورو السيارة الجديدة إنها تقدم مفهوما جديدا للحماية من الخارج إلى الداخل، لا سيما في ظل زيادة معدلات الحوداث بشكل رئيسي في جميع أنحاء العالم.