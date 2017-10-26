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ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

02:22 م الخميس 26 أكتوبر 2017

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكري

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، مدير محل ومندوب مبيعات لقيامهما بإدارة المحل عملهما وتصنيع الرتب العسكرية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل، بقيام كل من "جورج.ا"، 45 سنة، مدير مسئول بمحل للنياشين، و "جرجس.ب"، 34 سنة، مندوب مبيعات بذات المحل، بإدارة المحل عملهما وتصنيع الرتب العسكرية بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازتهما كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل المحل المشار إليه.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، باستهدافهما أمكن ضبطهما وعثر بداخل المحل على "مكبس حديدي لتصنيع الرتب العسكرية، و3 جاكوش، و3 زنبق، و2 مقص، و13 ألف رتبة عسكرية مختلفة خاصة بالقوات المسلحة، و6 قايش خاص بالقوات المسلحة، و1000 عصافير خاصة بالقوات المسلحة، و5 الاف قايش خاص بالشرطة، و1000 عصافير خاصة بشعار الشرطة، و100 قبور سلاح بالحزام الخاص به".

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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