مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية بمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على شخص بحمل إحدى الجنسيات العربية مقتولا داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت المصادر، في تصريح لمصراوي، إن الجثة لشخص يبلغ من العمر 40 سنة، يقيم بمفرده بإحدى الشقق، مؤكدة أن الجاني خنق الضحية حتى تأكد من وفاته.

وأشارت المصادر إلى أن فريق بحث بقيادة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط أكتوبر، ووكيله المقدم عمرو حجازي، يفحص علاقات المجني عليه، والمكالمات الهاتفية (صادر - وارد) قبل وقوع الجريمة.

وأكدت المصادر، أن قوة من قسم شرطة أول أكتوبر بقيادة الرائد إسلام المهداوي، ومعاونه الرائد عصام نصير، عاينت مسرح الجريمة، ومداخل ومخارج الشقة، والتوصل إلى سرقة بعض المنقولات أو الأجهزة من عدمه.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث.