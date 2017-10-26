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وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

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مصراوي Masrawy

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

02:27 م الخميس 26 أكتوبر 2017

البحيرة – أحمد نصرة:

أحال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة أبو الريش الابتدائية، بإدارة بندر دمنهور التعليمية، للتحقيق بعدما تبين عدم وجود إشراف، وتغيب العديد من هيئة التدريس وضعف الانضباط داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، لمدارس منطقة أبو الريش بدمنهور، حيث أحال أيضًا معلم التربية الرياضية بمدرسة طاموس الابتدائية للتحقيق، لعدم التزامه بالزي الرياضي أثناء الحصة طبقًا للتعليمات الصادرة من التوجيه العام في هذا الشأن.

كما تفقد قاعة رياض الأطفال بالمدرسة وطالب المعلمات ببذل المزيد من الجهد والعمل على زرع الانتماء لدى الأطفال وتعويد الطلاب على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

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مصراوي Masrawy

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