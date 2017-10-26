محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن حريق مصنع البويات بحي العجمي تسبب في تضرر 3 عقارات مجاورة له، مؤكدًا عدم وجود وفيات من جراء الحريق.

جاء ذلك في تصريحات له، خلال تفقده موقع الحريق، يرافقه كلًا من اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية.

واندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، بمصنع بويات بمنطقة العجمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، وإخلاء مدرستين ووحدة غسيل كلوي مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

وأضاف المحافظ أن قوات الحماية المدنية تواصل الآن السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وحصر جميع خسائر الناجمة عنه.