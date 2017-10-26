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محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور)

02:23 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس بفعاليات المؤتمر السنوي الخامس لقسم الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد، والمؤتمر الأول لشعبة التداخلات الكلوية للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، والمقام بنقابة أطباء الدقهلية.

حضر المؤتمر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور مرهف الموجي، مدير عام هيئة التأمين الصحي فرع الدقهلية، والدكتور هاني جميعة، مدير مرفق الإسعاف وعددًا من الأطباء.

ترأس المؤتمر كلًا من الدكتور أسامة الشحات، رئيس قسم الكلى بمتشفى المنصورة العام الجديد، والدكتور أحمد دنيا، استاذ أمراض الكلى بمركز الكلى بجامعة المنصورة، والذي يستمر لمدة يومين ويقام به ورش عمل كما سيتم خلال المؤتمر الاحتفال بالعملية رقم 100 للغدة الدرقية لمرضى الغسيل الكلوي.

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