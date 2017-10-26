رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات

الأقصر - محمد محروس:

قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن محافظة الأقصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية، إنشاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تفقده لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن المرحلة الأخيرة من المشروع تشمل نحو 5 آلاف وحدة سكنية مجهزة بكافة المرافق والخدمات.

وواصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر، بتفقد مدينة طيبة الجديدة حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمقامة على مساحة 480 فدانًا، والمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي المقامة على مساحة 620 فدانًا.