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تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا"

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مصراوي Masrawy

تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا"

02:28 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الرئيس التركي رجب اردوغان ورئيس الوزراء العراقي

أنقرة (ا ف ب)
اعتبرت تركيا الخميس ان اقتراح سلطات كردستان العراق تجميد نتائج استفتاء الاستقلال، "ليس كافيا" ودعت الى "الغاء" هذا الاقتراع الذي اثار غضب الرئيس التركي رجب اردوغان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو اثناء مؤتمر صحافي بانقرة "ان تراجع (كردستان العراق) يمثل خطوة مهمة لكن غير كافية. ما يجب فعله هو الغاء هذا الاستفتاء".

وكانت سلطات كردستان العراق اقترحت ليل الثلاثاء الى الاربعاء "تجميد نتائج" الاستفتاء الذي اثار منذ تنظيمه قبل شهر ازمة كبيرة مع السلطات المركزية في بغداد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس انه لن يقبل "إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور" العراقي.

وادى تنظيم الاستفتاء الى توتر في العلاقات التي كانت وثيقة بين تركيا وسلطات كردستان العراق ونتج عنه في المقابل تحسن العلاقات التي كانت فاترة جدا، بين بغداد وانقرة.

وردا على سؤال بشأن مقترح تجميد نتائج الاستفتاء قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم "ايا كان القرار الذي ستتخذه حكومة كردستان العراق، من البديهي انه لن يؤدي الى نتائج تتيح اصلاح الاضرار التي سببها" تنظيم الاستفتاء.

وكان العبادي زار الاربعاء تركيا حيث استقبله اردوغان ويلديريم، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجالين الامني والاقتصادي.

هذا المحتوى من

AFP

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