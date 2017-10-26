الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة

بروكسل (د ب )

وصف الاتحاد الأوروبي قرار محكمة تركية الإفراج عن ناشطين حقوقيين أوروبيين اثنين "بالأنباء المشجعة" ولكن قال "مازالت هناك حاجة لاتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الحقوق الاساسية والحريات في تركيا".

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس إلى أنه مازال يجب بذل جهود فيما يتعلق "باستمرار التحقيقات والمحاكمات لعدد من الصحفيين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني".

وطالب الاتحاد تركيا " بمعالجة القضايا الخطيرة المتعلقة بحكم القانون".

وطالب التكتل " باتخاذ قرار سريع على أساس مبدأ افتراض البراءة والالتزام بقواعد احتجاز ما قبل المحاكمة بحيث تكون متماشية مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان".