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المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت

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مصراوي Masrawy

المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت

02:24 م الخميس 26 أكتوبر 2017

المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت

المحكمة العليا في إسرائيل

تل أبيب (د ب أ)
قضت المحكة العليا في إسرائيل اليوم الخميس بالسماح بفتح المتاجر في تل أبيب أيام السبت.

وجاء الحكم بعد سنوات من السجال القانوني بين تل أبيب ورابطة ملاك الأعمال المتدينين في المدينة، والذين يقولون إن سلاسل المتاجر العلمانية، التي تفتح أبوابها أيام السبت، تتمتع بميزة تجارية غير عادلة.

وقالت قاضية المحكمة العليا مريام ناؤور إن الحكم "لا ينتهك قدسية يوم السبت"، وأشارت إلى أن المحكمة تعترف بقيمة "الحياة وترك الآخرين يعيشون".

ويرى اليهود المتشددون أن التجارة يوم السبت تهين قداسة اليوم.

وجاء في مسوغات الحكم أن القرار الصادر عن بلدية تل أبيب عام 2014 بالسماح لنحو 160 متجرا بالعمل جاء متماشيا مع الطبيعة "المميزة" للمدينة، العلمانية، ومن ثم فإن المحكمة ليست في موقف يخولها التدخل.

ووصف وزير الداخلية أريه درعي، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، القرار بأنه "انقلاب حقيقي ".

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