موسكو تحتج على اطلاع واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو (أ ش أ)

سلمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة الأمريكية لدى روسيا على ممارسات واشنطن إزاء أرشيف القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريح اليوم الخميس - إن عددا من ملفات أرشيف القنصلية العامة الروسية جرى الاطلاع عليها من قبل السلطات الأمريكية دون موافقة الطرف الروسي، مشيرة إلى أنه تم جمع هذه الملفات ونقلها خارج القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بمساعدة خدمات شركة نقل خاصة.

وأضافت: "بالتأكيد بعد كل هذه الممارسات، تم توجيه مذكرة احتجاج إلى واشنطن، جرى تسليمها للسفارة الأمريكية".

تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما بسبب إغلاق الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن.

وجاءت الخطوة الأمريكية ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.