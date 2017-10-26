وزير الصحة: تشغيل الحضانات والرعايات بمستشفى الأقصر العام.. الأحد المقبل

كتب – أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمستشفى الأقصر العام، والذي بلغت تكلفة الإنشاءات والتجهيزات به 260 مليون جنيه؛ وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي له خلال الأيام المقبلة.

ووجه وزير الصحة بتشغيل قسمي الحضانات والرعاية بكامل طاقتهما قبل يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى ميكنة الصيدلية بالمستشفى، ونقل مكان استراحة الأطباء إلى مكان آخر للاستفادة من الحالي بتحويله إلى قسم خاص بالرعايات المركزة .

وأشار وزير الصحة في بيان اليوم، إلى أن المستشفى تم تطويره بالكامل، حيث تتكون من أرضي و 4 طوابق، بسعة 157 سريرا منهم، 115 إقامة، و9 عناية مركزة، و30 حضانة للمبتسرين، و3 عناية قلب، 49 ماكينة غسيل كلوي، وقسم العيادات الخارجية به 5 عيادات تخصصية، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ.

ووجه "عماد الدين" بتوفير كافة التخصصات الطبية بالمستشفى، والتعاقد مع أساتذة من الجامعات، كما وجه بضرورة ميكنة جميع أقسام المستشفى، لافتا إلى أن المستشفى تم تجهيزه وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.