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السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

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مصراوي Masrawy

يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

02:09 م الخميس 26 أكتوبر 2017

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

القاهرة - (مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، "جون بيرنار ليفي"، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا العاملة في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها.

وأعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في نص البيان الصادر اليوم، أن الرئيس أكد، خلال اللقاء، الأهمية التي توليها لتنويع مصادرها من الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة، منوهًا إلى الجهود التي يتم بذلها للارتقاء بمناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتطوير نشاطها في مجالات الطاقة المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس شركة كهرباء فرنسا استعرض خلال اللقاء المشروعات التي تعكف الشركة في الوقت الحالي على تنفيذها في مصر، وخاصةً في مجالات التنقيب عن الغاز وتنفيذ محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأكد "ليفي"، خلال اللقاء، حرص شركته على تكثيف نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل تقديرات الشركة بوجود فرص كثيرة تتيحها المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، كما أكد المسئول الفرنسي حرص شركته على الاستمرار في التشاور مع الجانب المصري لبحث فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

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مصراوي Masrawy

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