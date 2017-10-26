لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

كتب- أحمد علي:

قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت على القيام بعددٍ من الزيارات الميدانية خلال الأيام المقبلة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف "محمود"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة فرعية، تسمى "المراقبة والمتابعة" ستكون مسئولة عن متابعة ومراقبة مشروعات الوزارة، وحال ظهور أي تقصير بأي مشروع ستزور هذه اللجنة المشروع، وتكتب تقريرها على أرض الواقع، وبعدها يتم استدعاء المسئول ومناقشته.

وتابع "محمود"، أن طريقة عمل لجنة الإسكان ستتغير، ولن ننتظر لحين صدور تقرير الجهة المسئولة حال اكتشاف أي تقصير، مؤكدًا أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي متعاون للغاية مع اللجنة.

وقال عضو مجلس النواب، فيما يخص اختيار أعضاء اللجنة، إنه سيتم اختيارهم بالانتخاب، وستتكون اللجنة الفرعية من 6 أعضاء، ولها رئيس يتم تحديده حسب المهمة المكلفة بها، ويوجد باللجنة أعضاء متخصصون في مجالات متعددة، فعلى سبيل المثال إذا كانت المهمة خاصة بمشروعات الطرق سيتم إسناد رئاستها لأحد الاستشاريين من أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني للجنة الإسكان سيكون ممثلًا فيها.