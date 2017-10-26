أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

02:04 م الخميس 26 أكتوبر 2017

معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت على القيام بعددٍ من الزيارات الميدانية خلال الأيام المقبلة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف "محمود"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة فرعية، تسمى "المراقبة والمتابعة" ستكون مسئولة عن متابعة ومراقبة مشروعات الوزارة، وحال ظهور أي تقصير بأي مشروع ستزور هذه اللجنة المشروع، وتكتب تقريرها على أرض الواقع، وبعدها يتم استدعاء المسئول ومناقشته.

وتابع "محمود"، أن طريقة عمل لجنة الإسكان ستتغير، ولن ننتظر لحين صدور تقرير الجهة المسئولة حال اكتشاف أي تقصير، مؤكدًا أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي متعاون للغاية مع اللجنة.

وقال عضو مجلس النواب، فيما يخص اختيار أعضاء اللجنة، إنه سيتم اختيارهم بالانتخاب، وستتكون اللجنة الفرعية من 6 أعضاء، ولها رئيس يتم تحديده حسب المهمة المكلفة بها، ويوجد باللجنة أعضاء متخصصون في مجالات متعددة، فعلى سبيل المثال إذا كانت المهمة خاصة بمشروعات الطرق سيتم إسناد رئاستها لأحد الاستشاريين من أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني للجنة الإسكان سيكون ممثلًا فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائبة تطالب برفع الدعم عن "فحوصات الزواج"

    أخبار

  • طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

    أخبار

  • فرج عامر يشيد بمواقف محمد بن سلمان تجاه أسر شهداء الواحات

    أخبار

  • أبرزها قانوني "وكالة الفضاء والسايس".. 5 مشاهد ناقشها البرلمان اليوم

    أخبار

إعلان

7f3309c1de.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين